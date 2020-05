Exclusief voor abonnees Groene kaart is vanaf 1 juli wit 29 mei 2020

De verzekeringskaart voor motorrijtuigen krijgt vanaf 1 juli een witte in plaats van groene achtergrond, en kan voortaan ook elektronisch bezorgd worden. Dat meldt Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen. Daarnaast zijn autoverzekeraars vanaf dan niet langer verplicht om een papieren versie te bezorgen aan hun klanten. Het document mag verticaal én horizontaal zijn qua vorm, maar niet groter dan een A4. Het moet ook worden opgesteld in één van de drie landstalen, met een geldigheidsduur van minstens vijftien dagen. Als verzekeraars het verzekeringsbewijs digitaal aanbieden, kan het opgeslagen worden op de smartphone. "Vergeet het dan wel niet te delen met gezinsleden of andere gelegenheidsbestuurders die je voertuig gebruiken", luidt de raad.

