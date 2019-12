Exclusief voor abonnees Groene Golf? Nee, groen spettertje 93 MEYREM ALMACI 17 december 2019

00u00 0

Nee, 26 mei luidde niet de Groene Golf in. Het werd hoogstens een spettertje, de vooruitgang van Groen. Zo gaat dat dan, op zo'n verkiezingsdag: je wint, maar eigenlijk ben je net zo'n verliezer als alle andere partijen die niet Vlaams Belang heten. Dus stond voorzitster Meyrem Almaci (43) er beteuterd bij, die zonnige zondag. Het voelde vreemd, zei ze, omdat ze het jubelfeest samen met de Waalse vrienden van Ecolo had georganiseerd - en zij wonnen wél fors. Maar kijk, de bittere pil is verteerd. Dankzij een knieoperatie, een voorspoedige revalidatie en een lange wandelvakantie met man en kinderen door Zweden. En dankzij een - nipte - herverkiezing als voorzitster. En wie weet, als de PS op een rood-blauw-groen-oranje maandag in 2020 haar zin krijgt, mag Almaci wél mee in de stuurcabine van de Belgische tanker. Wie maalt er dan nog om een minder indrukwekkende zege? (SSL)

