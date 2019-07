Exclusief voor abonnees Groendreef en Ommegangstraat onderbroken 03 juli 2019

00u00 0

Nog tot en met vrijdag 19 juli is de Groendreef en de Ommegangstraat onderbroken tussen de Politieke Gevangenenstraat en Stasegemdorp. De weg wordt er geasfalteerd en er worden nieuwe nieuwe putdeksels geplaatst. Er is een omleiding via Politieke Gevangenenstraat - Hallestraat - Stasegemdorp (en omgekeerd). (JME)