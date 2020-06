Exclusief voor abonnees Groen wil totaalverbod op camera's met gezichtsherkenning 19 juni 2020

Groen-Ecolo wil een tijdelijk totaalverbod van drie jaar op camera's met gezichtsherkenningssoftware, zodat er een grondig debat over gevoerd kan worden. Onder andere minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) denkt erover na om gezichtsherkenning in te zetten in de strijd tegen de corona-epidemie. "Groen wil geen Chinese 'Big Brother'-toestanden in ons land. De software staat nog niet op punt en is niet klaar om uitgerold te worden. Zonder wettelijk kader is het gebruik ervan onaanvaardbaar", zegt Kamerlid Jessika Soors, die de resolutie heeft ingediend. "De technologie is niet onschuldig en is vandaag notoir imprecies: zo is gebleken dat verschillende systemen het moeilijker hebben met het correct herkennen van zwarte mensen. Dat zorgt voor valse positieven en voor discriminatie." De fractie wijst ook op de inperking van een aantal mensenrechten, zoals de privacy en de vrije meningsuiting. "Bij een algemeen gebruik van deze technologie zal het onmogelijk worden om anonieme verplaatsingen uit te voeren." (FME)

