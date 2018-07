Groen wil politiek verlof voor iedereen 17 juli 2018

Ambtenaren die vandaag verkozen worden als parlementslid hoeven geen ontslag te nemen. Zij kunnen met (onbetaald) politiek verlof gaan. Als ze niet herverkozen raken of stoppen met politiek, kunnen ze terug naar hun job bij de overheid. Ecolo en Groen dienen nu een wetsvoorstel in om dat systeem uit te breiden naar arbeiders en werknemers in de privé, om zo de drempel om te kiezen voor een (onzeker) politiek bestaan te verlagen. "Discriminatie wegwerken tussen ambtenaren, werknemers en zelfstandigen is altijd positief, al moet het ook werkbaar zijn voor de bedrijven", reageert Open Vld. Ook N-VA zit op die lijn. "Maar we zullen het voorstel grondig bekijken." Op lokaal niveau is er al een regeling voor werknemers uit de privé. (ARA)

