Exclusief voor abonnees Groen wil ook op trein eenrichtingsverkeer 24 april 2020

00u00 0

Groen-Ecolo doet enkele voorstellen om de volwaardige heropstart van het openbaar vervoer vlot te laten verlopen. Eenrichtingsverkeer in treinwagons is daar één van: om het op- en afstappen veilig te laten gebeuren, moet aan elke deur aangeduid worden of het een in- of uitgang is. Er zou bijvoorbeeld enkel in de even wagons kunnen worden opgestapt. Ook vinden de groenen dat het tarief moet verschillen tussen piek- en daluren: die laatste moeten goedkoper worden om reizigers aan te sporen om de spits te mijden. De NMBS-app moet in realtime aangeven welke treinen druk zijn. De eersteklassewagons worden geschrapt om de drukte te spreiden. Op kritieke lijnen en uren kunnen langere treinstellen worden voorzien door oudere wagons opnieuw in dienst te nemen. De ticketcontrole kan vervangen worden door een visuele check. Het personeel moét beschermend materiaal krijgen, maar ook voor reizigers zouden mondmaskers beschikbaar moeten zijn.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen