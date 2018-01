Groen wil één grote lage-emissiezone en praktijktesten 22 januari 2018

00u00 0

Een menselijker, eerlijker en gezonder beleid: dat zijn de hoekstenen voor Groen. Meer dan duizend leden en militanten verzamelden in Antwerpen, waar de samenwerking met sp.a afgelopen week spaak liep. Al was daar in de toespraken weinig van te merken. Niet bij lokaal lijsttrekker Wouter Van Besien - "De ambitie is gebleven: voluit gaan voor een progressief beleid in een stad die dat nodig heeft" - en evenmin bij voorzitter Meyrem Almaci. Zij stelde voor om van héél Vlaanderen een lage-emissiezone te maken. Groen wil daarnaast ook praktijktesten op de arbeids- en woningmarkt om discriminatie tegen te gaan. (PhT)