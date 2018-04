Groen voorstel: "Elke Vlaming een bos op 5 kilometer van z'n deur" Isolde Van Den Eynde

11 april 2018

05u00 0 De Krant "Op termijn moet elke inwoner een bos hebben op maximaal vijf kilometer van z'n woonplaats." Die ambitie uit Groen in zijn bosplan.

Als het van de partij afhangt, krijgt Vlaanderen er de komende tien jaar liefst 10.000 hectare bos bij - zo'n 1.360 voetbalvelden per jaar. Daarnaast willen de groenen 4.550 hectare bos aanleggen aan de rand van elke stad. Bestaande bossen kunnen worden uitgebreid, bijvoorbeeld door ze met elkaar te verbinden. Zo pleit Groen er onder meer voor om het Zoniënwoud en het Meerdaalwoud aan elkaar te koppelen.

De plannen zouden de komende tien jaar 500 miljoen euro kosten. Maar volgens Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman weegt dit niet op tegen de voordelen. "Mensen die in een groene omgeving wonen, gaan minder vaak naar de huisarts, hebben minder last van depressies, herstellen makkelijk van stress, hebben minder te kampen met diabetes en longaandoeningen, zijn creatiever én over het algemeen gelukkiger. Bovendien trekken veel jonge gezinnen nu weg uit de stad, omdat ze er te weinig groen vinden. Een stadsbos kan hen overtuigen om te blijven." (IVDE)

