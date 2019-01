Groen profiteert: 200 nieuwe leden in enkele dagen 31 januari 2019

De klimaatmarsen leggen Groen geen windeieren. "Alleen al de laatste dagen zijn er 200 leden bijgekomen. We tellen nu 12.200 leden en dat is een record", zegt partijwoordvoerder Jonas Dutordoir. "2018 konden we afsluiten met 2.623 nieuwe leden. We gaan nog steviger op dit elan verder in 2019." En niet alleen het ledenaantal groeit, ook het aantal vrijwilligers klimt. De laatste dagen meldden 100 extra mensen zich aan om Groen bij te staan in de campagne. "Sinds 1 januari staat de teller op 271 nieuwe vrijwilligers." Die komen als geroepen, want Groen beroept zich vooral op hen in de campagne. Eén van die helpers zal zich toeleggen op het beantwoorden van de vele vragen van burgers. "Want we worden massaal bevraagd." (IVDE)

