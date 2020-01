Groen: "Nultolerantie voor alcohol in verkeer, maar niet voor fietsers" FME/IVDE

07 januari 2020

05u00 2 De Krant Niet alleen Vincent Van Quickenborne (Open Vld) vindt dat fietsers met een paar glazen op nog mogen rijden, ook Groen is daarvoor te vinden. "Als iemand de auto bewust aan de kant laat staan, moet dat niet afgestraft worden."

Begin november zei Open Vld-Kamerlid Vincent Van Quickenborne nog dat fietsers die geen tekenen van dronkenschap vertoonden niet gestraft moesten worden. Een gelijkaardige boodschap horen we nu bij Groen. Samen met sp.a dienden de groenen in oktober een wetsvoorstel in voor nultolerantie voor alcohol in het verkeer. Maar Groen wil daar nu een uitzondering aan toevoegen: fietsers zouden wél nog 0,5 promille in hun bloed mogen hebben. "Dodelijke ongevallen waar alcohol in het spel is, gebeuren alleen met gemotoriseerde voertuigen. De fietser met een glaasje op is niet het probleem", zegt Kamerlid Kim Buyst. Joris Vandenbroucke (sp.a) vindt wél dat de nultolerantie voor iedereen moet gelden, al benadrukt hij dat controles op fietsers geen prioriteit moeten worden. De discussie komt vandaag aan bod in de Kamercommissie Mobiliteit.