Groen licht voor Van Aert 24 december 2019

Wout van Aert (25) is er nu helemaal klaar voor. Gisteren kreeg hij na een laatste dokterscontrole groen licht om vrijdag te starten in de veldrit in Loenhout. Dat wordt zijn eerste wedstrijd sinds zijn val in de Tour, op 19 juli. Van Aert bleef toen haperen aan een dranghekken tijdens de tijdrit, daarbij werd de hoofdspier in zijn bovenbeen afgescheurd. Maar nu mag hij dus weer koersen.