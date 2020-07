Exclusief voor abonnees Groen licht voor 'onthullend' boek van nichtje Trump 03 juli 2020

Een rechtbank in New York heeft toestemming gegeven voor de publicatie van een boek dat is geschreven door een nicht van VS-president Donald Trump. Diens familie wilde dat beletten. Uitgever Simon & Schuster prijst het boek van Mary Trump over de 'giftige' familie aan als de 'duistere geschiedenis' van de Trump-clan. Het hooggerechtshof van de staat New York zette een streep door het oordeel van een lagere rechtbank. Die stelde Mary Trumps oom Robert eerder in het gelijk. Volgens hem schendt Mary met haar boek oude afspraken binnen de familie over geheimhouding. Het boek zou aan het einde van deze maand verschijnen.