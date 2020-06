Exclusief voor abonnees Groen licht voor BK tijdrijden 30 juni 2020

De kogel is door de kerk: het is nu zeker dat het BK tijdrijden kan doorgaan op 20 augustus in Koksijde. Voor de toeschouwers zullen nog steeds beperkingen gelden wegens de coronapandemie: het aantal bezoekers aan start en finish zal beperkt zijn. De organisatie laat weten dat ze "een technisch en uitdagend parcours van 13 kilometer" voorziet, met onder andere de beklimming van de Hoge Blekker, de hoogste duin in ons land. Verder is er ook een passage voorzien door natuurreservaat De Doornpanne en over de landingsbaan van het militair domein. De profs starten om 12.30 uur. (BA)