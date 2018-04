Groen gaat voor 'geluk', maar het zal zonder N-VA zijn 23 april 2018

00u00 0

Geluk. Dat wordt voor Groen de inzet van de lokale verkiezingen in oktober, zo maakte de partij zaterdag bekend op haar campagnemeeting in Gent. Volgens de Vlaamse groenen blijkt uit onderzoek dat de Vlaming snakt naar meer groen, een betere verkeersveiligheid, betaalbaar wonen en een aangename en veilige buurt. Omdat Groen daar sterk op inzet, durft partijvoorzitster Meyrem Almaci (foto) concluderen dat "Groen gelukkig maakt". Ook liet ze verstaan dat het voor haar uitgesloten is dat haar partij in Antwerpen zou besturen met N-VA. "We blijven de uitdager van N-VA, want dit stadsbestuur maakt mensen ongelukkig." Die aversie is wederzijds. "Ik heb nog veel haar op mijn hoofd, maar er is geen enkel haar dat eraan denkt om te besturen met Groen", zo reageerde Bart De Wever gisteren op de VRT.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN