Groen en Ecolo mogen toch nog eens aanschuiven van preformateurs

22 oktober 2019

Preformateurs Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) hebben Groen en Ecolo opnieuw uitgenodigd voor de gesprekken voor een nieuwe federale regering. Opmerkelijk, want hun voorgangers - Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) - zagen geen heil meer in de groene partijen. De preformateurs hebben acht partijen, dus ook Groen en Ecolo, gevraagd nogmaals hun eisen op te lijsten. Vraag is of het allemaal veel verschil zal maken: Ecolo liet al weten niet met N-VA aan de tafel te willen en gooide zelf de handdoek in de ring. En Groen zei eerder niet zonder Ecolo in een regering te zullen stappen. Mogelijk trachten de preformateurs op deze manier tijd te winnen. Over twee weken moeten Bourgeois en Demotte langs bij de koning.

