Groen blaadje van 76 houdt oudste man (106) jong 09 maart 2018

Een verse haring elke morgen en een jonge vrouw aan je zij: meer heeft een mens niet nodig om minstens 106 jaar te worden. Dat is alleszins het geheime recept van Gustavus Leclercq uit De Haan, sinds deze week de nieuwe oudste man van het land. Nog elke twee weken waagt hij zich aan een tango en een polonaise tijdens de dansnamiddag in een woon-zorgcentrum, samen met zijn 30 jaar jongere vriendin Nora. Maar daar ook wónen? "Nee, geef mij maar mijn flatje in Wenduine. Dan kunnen mijn vijf vriendinnen tenminste op bezoek komen wanneer ze daar zin in hebben." (BCL)

