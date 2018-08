Groeilanden en grondstoffen lijden onder Turkse crisis 16 augustus 2018

De belangrijkste korf met groeilandenaandelen zit officieel in een berekenmarkt. De MSCI-index van de groeilandenaandelen verloor gisteren 2%, waardoor het verlies sinds eind januari al oploopt tot meer dan 20%. Aanleiding is de onrust in Turkije en de vrees onder beleggers dat die zich verder zal verspreiden naar andere groeilanden. Dat is ook voelbaar op de grondstoffenmarkten. Als de groei in die opkomende economieën geremd wordt, betekent dat immers dat er ook minder vraag zal zijn naar grondstoffen. De prijzen voor onder meer koper en zink duiken naar beneden. Koper kost zelfs minder dan 6.000 dollar per ton, de laagste prijs in meer dan een jaar. Grondstofgerelateerde aandelen gaan mee onderuit. In Brussel zijn materialentechnologiegroep Umicore (-4,61%), staalkoordtrekker Bekaert (-4,14%), olietankerrederij Euronav (-4,02%), staalproducent Aperam (-2,79%) en zinkverwerker Nyrstar (-2,78%) kind van de rekening.

