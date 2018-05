Groei in eurozone valt bijna stil 03 mei 2018

Het economisch herstel in de eurozone is bijna stilgevallen. In het eerste kwartaal is de groei in de 19 eurolanden teruggevallen tot 0,4%, zo leert een eerste raming van het Europese statistiekbureau Eurostat. De voorbije drie kwartalen was er nog telkens een groei van 0,7%. Echt een complete verrassing is dat niet. De voorbije week hadden enkele eurolanden, waaronder België, al een afkoeling van hun economie gesignaleerd. Met een groei van 0,4% zit België overigens in het midden van het Europees peloton.