Grimbergen werkt aan online systeem voor schoolkeuze 27 februari 2018

De gemeente Grimbergen gaat nu toch werk maken van een online aanmeldingssysteem voor de inschrijvingen op scholen. Sinds vorig weekend wordt er door ouders alweer in de vrieskou gekampeerd aan twee basisscholen, en dat terwijl de inschrijvingen pas starten op donderdag. Niemand hoeft nog buiten te slapen, want de ouders aan basisschool Prinsenhof, die met 20 zijn, mogen de nacht in de refter doorbrengen. De andere basisschool, De Regenboog, had zaterdag meteen de lokalen opengesteld.

