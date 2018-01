Grillige buien HET WEER 00u00 0

Vandaag wordt een erg wisselvallige dag met een hele reeks buien. Op de hogere reliëfs, boven 500 meter, zijn dat doorgaans sneeuwbuien. Elders zijn er regenbuien mogelijk, maar ook buien van natte sneeuw of korrelsneeuw. Tussendoor zijn er droge perioden en is er zon. Aan zee en in de ruimere noordwestelijke regio van ons land blijft het meestal droog. De maxima komen uit rond 7 graden en er staat een goed voelbare, vrij krachtige wind met rukwinden tot 60 km per uur.

