Exclusief voor abonnees Grillige buien HET WEER 02 april 2019

00u00 0

Vandaag wordt het meestal zwaarbewolkt, met bij momenten komen er regenbuien. Het zal tussen de buien door ook wel vaak droog zijn, maar veel zon moeten we niet verwachten. In de loop van de namiddag trekt er een zone met stevigere buien doorheen het land en daar zal ook onweer tussenzitten. De maxima komen uit tussen 10 en 15 graden. Vanavond meestal zwaarbewolkt met weinig of geen opklaringen. Bij momenten ook regenbuien of wat lichte regen, bij minima rond 4 graden. Op de Ardense hoogten is het kouder, rond 2 graden, en is er wat winterse neerslag mogelijk.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen

Meer over weer