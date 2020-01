Exclusief voor abonnees Grijs HET WEER 22 januari 2020

Vandaag is het al van 's ochtends grijs en mistig in vrijwel het hele land. Lokaal kan het zicht sterk beperkt worden en hier en daar ontstaat er ook aanvriezende mist. De rest van de dag blijft het grijs op de meeste plaatsen, enkel in het zuiden is er meer kans op zon. De temperaturen liggen 's ochtends rond het vriespunt en ze klimmen tot maximaal 4 à 6 graden tijdens de namiddag. Vanavond blijft de lage bewolking nog hardnekkig aanwezig en al snel ontstaat er ook opnieuw mist. Onder de dikke laag wolken kan het slechts traag afkoelen, de temperaturen blijven dus positief op de meeste plaatsen. Enkel in de hogere Ardennen gaat het lokaal vriezen. De zwakke wind waait uit het oosten.

