Exclusief voor abonnees Grijs HET WEER 08 juni 2020

Vandaag is het zo goed als betrokken met slechts hier en daar enkele opklaringen. Tijdens de voormiddag is er lokaal wat lichte motregen mogelijk, maar vanaf de middag wordt het onstabieler. Er trekken buien over het land, die lokaal onweerachtig kunnen worden. De maxima schommelen rond 17 graden bij een vrij zwakke noordenwind. Vanavond trekken de buien weg en wordt het zo goed als droog, de bewolking blijft wel overvloedig aanwezig met geen opklaringen. Na middernacht is er opnieuw kans op een drupje regen hier en daar. Het koelt af tot gemiddeld 10 graden en de wind waait zwak, tot matig, uit noordelijke richtingen.

