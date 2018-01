Grijs, maar zacht HET WEER 22 januari 2018

Vanochtend grijs met hier en daar nog enkele druppels motregen. In de loop van de voormiddag wordt het overal droog en geleidelijk breekt het wolkendek open. Na de middag geregeld opklaringen. In het zuiden van het land blijft het meestal bewolkt met mogelijk nog wat regen. Het is erg zacht bij maxima rond 10 of 11 graden en een matige west-noordwestenwind. Vanavond eerst nog brede opklaringen en het blijft overal droog. Maar de bewolking neemt steeds verder toe en uiteindelijk wordt het zwaarbewolkt in het hele land. De temperaturen blijven overal positief, bij minima tussen 2 graden in de Ardennen en 3 à 5 graden in Vlaanderen.

