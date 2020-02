Exclusief voor abonnees Grijs en droog HET WEER 06 februari 2020

00u00 0

Vandaag is het bewolkt en lokaal mistig in de ochtend. Tijdens de rest van de dag blijft een groot deel van het land bedekt door een laag wolkendek. Pas in de loop van de namiddag komt de zon tevoorschijn in het zuiden. In Vlaanderen, daarentegen, blijft het nog lang grijs. De temperaturen stijgen tot maximaal 7 à 8 graden bij een zwakke wind uit zuidwestelijke richtingen. Vanavond verdwijnen de laatste wolkenvelden en wordt het helder. Onder de open sterrenhemel kan het flink afkoelen bij minima rond, of net boven, het vriespunt in Vlaanderen. In de Ardennen gaat het licht vriezen bij -2 graden. Lokaal kan het glad worden op de wegen door rijmplekken.

