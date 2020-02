Exclusief voor abonnees Grijpt Fonseca naar vijfmansdefensie? 20 februari 2020

Na drie opeenvolgende nederlagen, lopen ze bij AS Roma niet over van vertrouwen. Volgens Italiaanse media valt het niet uit te sluiten dat Paulo Fonseca afstapt van zijn 4-2-3-1 en dat hij voor een vijfmansdefensie kiest, met Fazio, Mancini en Smalling centraal in de verdediging. In dat geval zou Cristante wellicht geen basisplaats krijgen. Er worden slechts 25.000 toeschouwers verwacht in een stadion van 73.000 plaatsen. 2.400 Gentse fans maakten de trip. Onder hen ook de Gentse mascotte Ben Bundervoet, die in Buffalo-outfit een audiëntie bij de paus afdwong en daar de zegen kreeg. (RN)