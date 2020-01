Exclusief voor abonnees Griezmann voorkomt bekerkater tegen derdeklasser 23 januari 2020

00u00 0

Barcelona heeft zich ten koste van derdeklasser UD Ibiza geplaatst voor de achtste finales van de Copa del Rey: 1-2-winst. Logisch. Maar wie dacht dat Barça 90 minuten lang een bekerfeestje zou bouwen in Ibiza, kwam wel bedrogen uit. Het incasseerde al na negen minuten een tegendoelpunt. Het 'Estadi Can Misses' - met 6.500 fans - ging uit zijn dak. Barcelona, dat met Messi, Busquets, Piqué en de geblesseerde Suárez enkele grote namen thuis liet, had het knap lastig. Ibiza zag in de eerste helft zelfs een doelpunt afgekeurd, een schot belandde op de paal. Pas in minuut 72 kwam de Blaugrana langszij via Griezmann. Het duel leek af te stevenen op verlengingen, maar in de absolute slotseconden prikte Griezmann zijn tweede binnen. (ABD)

