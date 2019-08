Exclusief voor abonnees Griezmann viert met confetti 26 augustus 2019

00u00 0

De 'Vloek van Camp Nou' is gebroken. Terwijl Antoine Griezmann in 14 matchen als bezoeker nooit kon scoren, deed de Fransman dat in zijn eerste thuismatch voor Barça twee keer. Opvallend: hij vierde zijn laatste doelpunt tegen Betis dit keer niet met een gek dansje, maar door rood-blauwe confetti in de lucht te gooien. De Spaanse landskampioen won, ondanks een achterstand, met 5-2. (VDVJ)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis