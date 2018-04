Griezmann verpest avond Wenger 27 april 2018

00u00 0

Het was bij momenten indrukwekkend hoe Arsenal gisteren voetbalde tegen Atlético Madrid. Dominant, hoog tempo. Daarbij zeker ook geholpen door de omstandigheden. Na tien minuten moest Atlético al met tien verder na een tweede gele kaart voor Vrsaljko. En even later werd ook Atlético-trainer Diego Simeone naar de tribune gestuurd door scheidsrechter Turpin. De Argentijn was woedend na de rode kaart, wond zich op langs de zijlijn. De scheldwoorden zijn niet voor publicatie. Maar ook in de beginfase was Arsenal baas. Lacazette trapte eerst naast en vond dan Oblak op zijn weg. De Sloveen hield ook Welbeck nog van de 1-0. De doelman was de uitblinker bij Atlético. Aan de overkant kregen de Spanjaarden één goede mogelijkheid, Ospina redde de poging van Griezmann.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Arsenal

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Griezmann

Atlético

Oblak