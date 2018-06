Griezmann traint apart 19 juni 2018

00u00 0

"Kleine kwaaltjes", noemen ze het bij Les Bleus. Maar feit is wel dat Griezmann - hij hield het bij wat uitlopen, Umtiti en Lemar gisteren niet meetrainden met Frankrijk drie dagen voor hun tweede wedstrijd tegen Peru. Het drietal warmde mee op met de groep, maar nam voorts niet deel aan de training. Volgens de technische staf zouden ze vandaag wel opnieuw meetrainen. Griezmann verlengde zijn contract bij Atlético overigens tot 2023. Zijn ploegmaat en landgenoot Lucas Hernandez blijft dan weer tot 2024 bij Atléti. Ook Thomas Lemar tekent na het afleggen van zijn medische tests een contract bij de Spaanse topclub - een Franse armada voor trainer Simeone. De middenvelder komt over van Monaco, waar hij ploegmaat was van Youri Tielemans. (FDZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN