Griezmann begrijpt Courtois (en toch weer niet) 06 september 2018

Antoine Griezmann kwam in aanloop naar de eerste wedstrijd voor de Nations League tegen Duitsland in L'Équipe nog eens terug op de verklaringen van onder meer Hazard en Courtois na de uitschakeling in de halve finale van het WK. "Ik zou net zo gereageerd hebben", zei Griezmann. "Als je een hele wedstrijd balbezit hebt en in de aanval bent, en tegenover je staat een stevig maar vervelend elftal dat amper een kans weggeeft en áls het gebeurt, wordt rechtgehouden door een uitzonderlijke save van de doelman... Je slikt een goal op een stilstaande fase en dan gaat die ploeg opniéuw verdedigen. Dan had ik net hetzelfde verklaard als de Belgen." Toch snapte Griezmann de uitlatingen niet helemaal. "De woorden van Courtois staken me tegen van hem. Hij heeft met Atlético zo de titel gepakt. Er is nu eenmaal een tijd van de 4-3-3 van Guardiola en een tijd van de 4-4-2 zoals wij het deden." (SJH)

