Griepepidemie laat op zich wachten 24 januari 2019

00u00 0

Het griepseizoen valt laat dit jaar. Het aantal klachten stijgt, maar ligt nog ver onder de drempel om van een epidemie te kunnen spreken. Die drempel staat dit jaar op 157 raadplegingen per 100.000 inwoners. "Om van een epidemie te kunnen spreken, moet die drempel tweemaal na elkaar overschreden worden en moet van de afgenomen stalen 20% positief tekenen", zegt het wetenschappelijk onderzoekscentrum Sciensano. Vorig jaar kondigde het centrum op 24 januari formeel de start van de griepepidemie aan, met toen 226 consultaties per 100.000 inwoners. In de week van 14 en 20 januari dit jaar hebben 87 personen per 100.000 inwoners hun huisarts geraadpleegd met griepsymptomen. In de tweede week van 2019 waren er dat 72 per 100.000 inwoners.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN