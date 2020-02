Exclusief voor abonnees Griepepidemie is in het land 06 februari 2020

Het is officieel: er heerst een griepepidemie in het land. Voor de tweede week op rij is de epidemische drempel overschreden. In de week van 27 januari hebben zich 550 personen per 100.000 inwoners bij hun huisarts gemeld met griepklachten. Dat zijn er meer dan dubbel zoveel als in de week van 20 januari (245 per 100.000). De epidemische drempel van 153 raadplegingen per 100.000 inwoners is daarmee al voor de tweede opeenvolgende week overschreden, waardoor men officieel mag spreken van een epidemie. De stijging van het aantal griepgevallen zet zich door bij alle leeftijden.