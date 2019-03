Griepepidemie in Genkse kleedkamer: Samatta en Piotrowski geveld 02 maart 2019

00u00 0

Jakub Piotrowski en Ally Samatta zijn de laatste twee slachtoffers van een griepepidemie die de Genkse kleedkamer teistert. Het is nog maar de vraag of de Tanzaniaanse topschutter van Genk en de Gouden Stier tijdig hersteld is voor het duel tegen Charleroi. Alejandro Pozuelo is overigens wel fit en behoort ook tot de selectie. Hij begint aan de eerste van drie wedstrijden alvorens hij naar Toronto vertrekt. "Iederéén heeft gretig getraind deze week", zei Philippe Clement, die duidelijk geen zin had om het nóg maar eens over Pozuelo te hebben. "Ik zag goesting, ik zag gretigheid en op basis daarvan maak ik mijn selectie. Of Pozuelo start? Dat zien we wel. Ik wil punten halen met of zonder Pozuelo. Want achteraf heeft iedereen altijd makkelijk praten. Als ik hem opstel en we winnen niet is het van 'Clement had hem nooit mogen opstellen.' Stel ik hem niet op en pakken we geen drie punten is het van 'Clement had altijd met Pozuelo moeten starten.' Ik moet mijn keuze vooraf maken." (KDZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN