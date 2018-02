Griep teistert Belgische selectie WK BAAN IN APELDOORN 22 februari 2018

Vijf medailles veroverden onze landgenoten in april 2017 tijdens het WK piste in Hongkong. Van 28 februari tot 4 maart wordt in Apeldoorn het volgende WK gereden. Met twee podiumplaatsen zal bondscoach Peter Pieters dik tevreden zijn, want de voorbereiding op dit WK loopt niet perfect.

