Griep nog niet in het land 00u00 0

In Groot-Brittannië zijn 55 mensen gestorven aan de zogenaamde 'Australische griep' - zo genoemd omdat die de voorbije zomer in Australië zat en nu het Verenigd Koninkrijk heeft bereikt. Maar volgens viroloog Marc Van Ranst is ons land nog niet aan de beurt en is er allerminst reden tot paniek. "Er zijn al wat griepgevallen, maar er is nog zeker geen uitbraak bij ons", aldus Van Ranst. "Daarvoor moeten eerst de scholen opengaan. Daarna duurt het nog zo'n 10 dagen alvorens het aantal grieppatiënten gevoelig stijgt. Hoe zwaar de griep dit jaar toeslaat, is niet geweten, maar dat kan nog zeker tot en met de krokusvakantie zijn."

