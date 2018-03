Griep is over piek heen, maar niet voor iedereen 22 maart 2018

Het ergste van de griepepidemie lijkt achter de rug. Voor het eerst tijdens dit griepseizoen is het aantal gevallen gedaald. Er is wel nog altijd sprake van een epidemie: vorige week gingen er nog 675 mensen per 100.000 inwoners naar de huisarts met griepsymptomen - ruim boven de 'epidemiedrempel' van 141 per 100.000 inwoners, dus. Maar de piek van een week ervoor, toen 800 mensen per 100.000 inwoners naar de dokter gingen, is voorbij. Niet iedereen is echter al veilig: het aantal gevallen blijft nog stijgen bij kinderen tot 4 jaar en bij 65-plussers. De huidige epidemie duurt al twaalf weken, terwijl dat gemiddeld acht weken is. We stevenen met 628.000 zieken tot nu toe ook af op een zwaardere versie dan vorig seizoen, toen er 490.000 griepgevallen waren.

