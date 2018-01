Griep is hier, maar spuitje heeft geen zin meer 00u00 0

De griep is officieel in het land. "Dat betekent dat er in een week tijd 160 griepgevallen op 100.000 inwoners zijn genoteerd", zegt viroloog Marc Van Ranst. "Zoals voorspeld, is het een laat griepseizoen. De piek volgt pas in februari. Ook in onze buurlanden doen de klassieke griepvarianten H1N1, H3N2 en Influenza B de ronde. Vooral voor die laatste is het belangrijk dat er een viervoudig vaccin wordt gegeven." Maar wie denkt dat hij of zij nog snel een spuitje kan halen, is mis. "Nu nog vaccineren heeft weinig zin. Dan ben je iets of wat beschermd, maar krijg je minder waar voor je geld." (KAV)