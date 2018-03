Griep duurt nu al maand langer dan vorige epidemie 29 maart 2018

De griepepidemie in ons land duurt nu al een maand langer dan vorig seizoen. Vorige week was het de elfde week op rij dat er voldoende mensen met griepsymptomen bij de huisarts langsgingen om van een epidemie te kunnen spreken. Maar er is ook goed nieuws, want de ziekte is wel op haar retour. Voor de tweede opeenvolgende week is het aantal patiënten immers gedaald. Vorige week waren er nog 405 raadplegingen per 100.000 inwoners, meldt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. In totaal trokken dit seizoen al 655.000 mensen naar de huisarts met griepsymptomen.