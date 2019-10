Exclusief voor abonnees Griekse scheidsrechter tegen San Marino 08 oktober 2019

Anastasios Papapetrou (34) zal donderdagavond de wedstrijd tegen San Marino in goede banen proberen te leiden. De Griek is een vrij onervaren scheidsrechter. In het verleden was hij vooral actief op jeugdtoernooien. Hij floot al eerder wedstrijden van Belgische ploegen. In maart 2016 de kwalificatiewedstrijden van de Belgische U17 tegen Israël en Slovenië, vorig jaar de thuismatch van Anderlecht in de Europa League tegen Spartak Trnava. (FDZ)