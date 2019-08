Exclusief voor abonnees Griekse bosbranden onder controle 16 augustus 2019

00u00 0

De tragedie op Evia, het op één na grootste Griekse eiland, is grotendeels voorbij. Drie dagen lang woedde er een grote bosbrand, waardoor tal van inwoners - en dieren - geëvacueerd moesten worden. Heel wat natuurpracht, onder meer een pijnbomenbos met een oppervlakte van 2.500 hectare, ging in vlammen op. Er vielen geen doden, de gouverneur van de regio spreekt vooral over een ecologische ramp.

