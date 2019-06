Exclusief voor abonnees Griekenland waarschuwt voor dodelijke muggen 19 juni 2019

Vakantiegangers in Griekenland worden door de plaatselijke autoriteiten gewaarschuwd voor muggen. Sommige zijn immers drager van het Westnijlvirus. Vorig jaar raakten 50 mensen er besmet, drie van hen overleefden het niet. Het Westnijlvirus komt vooral voor in Centraal- en Zuid-Afrika, India en de landen rond de Middellandse Zee. De laatste jaren wordt het ook sporadisch aangetroffen in landen met een meer gematigd klimaat. Meestal gaat het virus onopgemerkt voorbij, maar er bestaat geen geneesmiddel of vaccin tegen.

