Greta voor altijd in Brussel

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is in het stadscentrum van Brussel vereeuwigd op een muurschildering. Kunstenaar Encq - Henk De Ruddere - schilderde het Zweedse 16-jarige meisje met de karakteristieke vlechten op de gevel van een huis in de Vlierwijk. Het initiatief kwam van de huiseigenaar, een vriend van de kunstenaar. De stad Brussel verleende haar steun. De schildering moet bijdragen aan de bewustwording van de klimaatproblematiek. De eigenaar en de kunstenaar willen de klimaatjongeren zo nog wat extra erkenning geven.

