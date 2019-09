Exclusief voor abonnees Greta Thunberg 25 september 2019

Dat de hysterische uithaal van een zestienjarige tijdens een diplomatieke hoogmis van staatshoofden en regeringsleiders voor zoveel ophef en weerklank zorgt, is werkelijk verbijsterend. Als je dan bovendien ziet dat volwassen mensen met macht, die geacht worden ons te besturen, daarvan danig onder de indruk zijn, dan is dat zelfs uitermate onrustwekkend. Op dergelijke momenten vraag ik mij af hoe Churchill, De Gaulle, Bismarck of zelfs vader Eyskens zouden gereageerd hebben op zoveel larmoyante theatraliteit.

Sven De Spiegeleer, Oudenaarde

