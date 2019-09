Exclusief voor abonnees Greta Thunberg wint alternatieve Nobelprijs 26 september 2019

00u00 0

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (16) heeft samen met drie anderen de 'alternatieve Nobelprijs' gekregen. Die is voor elk 94.000 euro waard. Thunberg werd geprezen "voor het inspireren en versterken van politieke eisen voor dringende klimaatactie in overeenstemming met de wetenschappelijke feiten", aldus liefdadigheidsorganisatie Right Livelihood Award Foundation in Stockholm. Thunberg blijft bescheiden bij zoveel lof. "Ik ben de winnaar niet. Ik maak deel uit van een wereld- wijde beweging van schoolkinderen, jongeren en volwassenen die beslist hebben in te grijpen om onze planeet te beschermen. Ik deel deze prijs met hen."