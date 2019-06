Exclusief voor abonnees Greta Thunberg spijbelt heel jaar 03 juni 2019

00u00 0

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (16) gaat na deze zomer een jaar lang niet naar school om zich te kunnen concentreren op de strijd voor het klimaat. Ze wil in september deelnemen aan de klimaattop van de VN in New York en in december aan de wereldklimaatconferentie in Santiago. Zorgen om haar schoolcarrière maakt ze zich niet. In Zweden is naar school gaan maar verplicht tot je 16de. Daarna hebben alle kinderen recht op een driejarige gymnasiumopleiding, waaraan ze gewoon met een jaar vertraging zal beginnen. De tiener zegt dat het een moeilijke beslissing was: "Maar het moet nu gebeuren. 2020 is het jaar waarin we de emissiecurve steil naar beneden moeten buigen als we de klimaatopwarming tussen 1,5 en 2 graden willen houden."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis