Exclusief voor abonnees Greta Thunberg lift naar klimaattop per catamaran, maar Anuna geraakt er niet 14 november 2019

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft een lift te pakken om toch op een milieuvriendelijke manier in Madrid te geraken voor de klimaattop. Ze mag meezeilen met een catamaran, zo tweette ze. De internationale klimaatconferentie, die start op 2 december, zou eigenlijk in Chili plaatsvinden, maar door de protesten in dat land werd er gekozen voor Spanje. Thunberg was al in Zuid-Amerika en weigert het vliegtuig te nemen.

