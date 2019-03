Exclusief voor abonnees Greta Thunberg in Berlijn: "Een toekomst, is dat te veel gevraagd?" 30 maart 2019

00u00 0

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg liep gisteren mee met de duizenden klimaatjongeren die in Berlijn een 'Fridays for Future'-optocht hielden. De optocht eindigde aan de Brandenburger Tor, waar de 16-jarige Greta de menigte toesprak. "Wij willen een toekomst. Is dat te veel gevraagd?", klonk het onder meer. "De oudere generatie is er niet in geslaagd de grootste crisis van de mensheid te beheersen. We zouden moeten panikeren." Volgens de politie waren er meer dan 10.000 deelnemers aan de optocht in Berlijn.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen