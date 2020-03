Exclusief voor abonnees Greta Thunberg betoogt, en doet dat vandaag opnieuw 06 maart 2020

Greta Thunberg heeft samen met een vijftigtal Europese klimaatjongeren geprotesteerd in Brussel. Ze trotseerden de regen op het Schumanplein, waar in het Europagebouw de Milieuraad plaatsvond. Zoals gewoonlijk scandeerden de activisten verschillende slogans zoals "What do we want? Climate justice! When do we want it? Now!" en "On est plus chaud que le climat". Maar ditmaal werd duidelijk dat er jongeren uit veel verschillende landen aanwezig waren. Zo passeerden er ook slogans in het Grieks, Hongaars en Pools de revue. De activisten willen de Europese leiders overtuigen om een ambitieus klimaatbeleid op punt te zetten. Naast Greta Thunberg waren ook de Belgische boegbeelden van Youth for Climate, Anuna De Wever en Adélaïde Charlier, erbij. Vandaag is er een nieuwe schoolstaking voor het klimaat. Thunberg en co trekken tijdens een mars van het station Brussel-Centraal naar het Jubelpark.

