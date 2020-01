Exclusief voor abonnees Greta spijbelt nu ook in wassenbeeldenmuseum 30 januari 2020

In Stockholm trekt klimaatactiviste Greta Thunberg elke vrijdag de straat op, in het Duitse Hamburg spijbelt ze voortaan elke dag. De 17-jarige Zweedse kreeg er een wassen beeld in het Panoptikum-museum. Het beeld van Thunberg - dat centraal in de inkomhal staat - is meteen het eerste van het hele museum dat elk seizoen een andere outfit zal krijgen. Haar 'Skolstrejk för klimatet'-piket (Zweeds voor 'schoolstaking voor het klimaat') blijft ze het hele jaar door dragen.

